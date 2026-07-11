Açık Dünyadan RPG'ye: Çok Etkileyici 5 Ücretsiz PC Oyunu Yayınlandı

Steam'e oynaması birbirinden keyifli 5 ücretsiz oyun eklendi. Tür açısından geniş bir yelpaze sunduğu için bu oyunların arasından her oyuncunun kendine uygun bir oyun bulması çok yüksek bir ihtimal. Bu oyunların sunduğu türler arasında açık dünya, anime, macera, rol yapma, bulmaca ve dahası yer alıyor.

Steam'e Hangi Ücretsiz Oyunlar Eklendi?

Mile Zero Anomaly

NTE: Neverness to Everness

NAOS-01: The Quiet Sector

Operation

Flamel's Requiem

Steam'de yeni yayınlanan ücretsiz oyunlar arasında Flamel's Requiem, NAOS-01: The Quiet Sector, Operation, Mile Zero Anomaly ve NTE: Neverness to Everness yer alıyor. Eğer oynayacak yeni bir oyun arıyor ama bir türlü aradığınız tarza sahip o yapımları bulamıyorsanız bunları denediğinize kesinlikle memnun kalacaksınız.

Mile Zero Anomaly Nasıl Bir Oyun?

Mile Zero Anomaly'de bir dağ yolunda kaza yapan karakteri yönetiyoruz. Amacımız sağ salim buradan kurtulup birkaç kilometre ötedeki benzin istasyonuna ulaşmak. Ne var ki yol dümdüz ilerlemiyor, karşımıza sürekli yol ayrımları ve tabelalar çıkıyor. Biz de bunları değerlendirerek doğru kararlar almaya ve hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz.

NTE: Neverness to Everness Nasıl Bir Oyun?

Tercihi genellikle açık dünya oyunları oynamaktan yana olan kişilerin öncelik verdiği NTE: Neverness to Everness, Hethereau adlı büyük bir metropolün ilk anomali avcısı olarak hareket ettiğimiz bir rol yapma oyunu. Şehirde insanlar ile doğaüstü varlıklar bir arada yaşıyor. Doğaüstü gizemlerin peşinden gidiyor, Circle adlı büyük bir organizasyonun üzerindeki sır perdesini kaldırıyoruz. Bunu yaparken de kendi yolumuzu kendimiz çiziyoruz. Oyun sadece savaşmaktan ibaret değil. Kendi aracımızı özelleştirip sokakta istediğimiz gibi ilerleyebiliyor, açık dünyanın keyfini çıkarabiliyoruz.

NAOS-01: The Quiet Sector Nasıl Bir Oyun?

Anime oyunları oynamaktan hoşlananların kesinlikle göz atması gereken NAOS-01: The Quiet Sector, galaksiler arası büyük bir savaşın ortasında geçiyor. Konfederasyon ittifakının yeni mezun olmuş askeri Helios'u canlandırıyoruz. Ne var ki üssümüz düşmanlar tarafından işgal edilmiş ve neredeyse herkes esir alınmış durumda. Yakalanmayan son asker biziz. Ne silahımız ne de desteğe gelecek askerler var. Bu şartlar altında ilerlemeye çalışıyoruz.

Operation Nasıl Bir Oyun?

Maru Games tarafından geliştirilen, aksiyon oyunları arasında konumlanan Operation, 30 ila 60 dakika süren bir oynanışa sahip. Yani tek oturuşta bitirmeniz mümkün. Oyunda sınırlı kaynaklarınız mevcut. Her köşede eşya toplamanız ve kaynaklarınızı boşa harcamamanız gerekiyor. Binalar terk edilmiş durumda.

Büyük bir çoğunlukla karanlık koridorlarda ilerliyorsunuz. Ayrıca gözünüzü zombilere karşı da dört açmanız gerekiyor, her an bir köşeden fırlayıp üzerinize doğru gelme ihtimalleri var. Bir anlık dikkatsizlik enfekte olmanıza sebep olabiliyor. Oyun, co-op moda da sahip. Bu sayede arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Biriniz tehlikede olduğunda diğeri ona yardım edebiliyor.

Flamel's Requiem Nasıl Bir Oyun?

Macera oyunları arasında konumlanan Flamel's Requiem'de ölümcül bir hastalığı olan ve yaşamanın bir yolunu bulmak için çok az zamanı kalan Henry adlı simyacıyı kontrol ediyoruz. Bu karakterin ailesi, seneler önce kendisini terk edip gizli bir araştırma üssüne gidiyor. Bizim amacımız ise hem onu ailesiyle yeniden buluşturmak hem de onun derdine deva olacak iksiri üreterek hayatta kalmasını sağlamak.

Editörün Yorumu

Steam'de yayınlanan bu ücretsiz oyunların kesinlikle her oyuncu tarafından denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim en çok beğendiğim yapımlar NTE: Neverness to Everness ile NAOS-01: The Quiet Sector oldu. Siz de hangi türe daha yakınsanız ona sahip oyunla başlayabilirsiniz ancak o oyundan sonra diğerlerine de göz atmanızı öneririm.