Samsung'un Ucuz Kulaklığı Türkiye'de! 35 Saat Pil Ömrü Sunuyor

2023 yılında bütçe dostu Galaxy Buds FE'yi duyuran Samsung, geçtiğimiz haftalarda Galaxy Buds Core isimli yeni kulaklık tanıtmıştı. 35 saate kadar pil ömrü sunan yeni kulaklık Türkiye'de satışa sunuldu.

Samsung Galaxy Buds Core Özellikleri

Çok şık bir görünüme sahip olan Galaxy Buds Core'da aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği mevcut. Kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 35 saate kadar pil ömrü sunuyor. ANC özelliği aktif edildiğinde 20 saate kadar pil ömrü elde ediliyor.

USB-C portu üzerinden şarj olan kulaklıkta 65 mAh, şarj kutusunda ise 500 mAh batarya kapasitesi mevcut. Kulaklıkta ayrıca IP54 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, kulaklığın belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Kulaklık 5,3 gram, şarj kutusu ise 31,2 gram ağırlığında. Galaxy Buds Core'da telefon, tablet ve dizüstü bilgisalar arasında sorunsuz geçiş yapma imkânı da yer alıyor. Kulaklıkta dokunmatik kontrol özelliği de bulunuyor. Bu,

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Galaxy Buds Core'da güçlü bas ve dengeli ses vadeden sürücü bulunuyor. Arama esnasında arka plan gürültüsünü izole ederek sesin karşı tarafa net şekilde gitmesini sağlayan kulaklıkta her iki tarafta üç mikrofon yer alıyor.

Samsung Galaxy Buds Core Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy Buds Core için 2 bin 299 TL fiyat etiketi belirlendi.