Samsung'dan Küpe Gibi Kulaklık Geliyor! Tüm Gün Rahat Ettirecek

Samsung, bir süredir açık kulak tasarıma sahip bir kulaklık üzerinde çalışıyor. Daha önce Galaxy Able adına sahip olduğu iddia edilen model ile ilgili şirketin fikrinin değiştiği, piyasaya Galaxy Buds On adıyla sürüleceği belirtildi. Ayrıca ses tarafında sunacağı önemli özelliklerden biri sızdırıldı.

Galaxy Buds On'un Tasarımı Nasıl Olacak?

Galaxy Buds On, Samsung'un ilk açık kulak tasarıma sahip modeli olacak. Marka, şimdiye kadar hep kulak içi modeller piyasaya sürmüştü. Bunlar kulakları tamamen kapatarak hava girişine tam olarak izin vermiyordu. Yeni kulaklık, kulakları tamamen kapatmak yerine çevresini saracak.

Kulak içi kulaklık kullanıp koşu ve benzeri aktivitelerle uğraşanların düşme endişesi, bu modelle ortadan kalkacak. Samsung'un tercih ettiği bu tasarım sayesinde onun kulağınızdan düşme ihtimali üzerine düşünmenize gerek kalmayacak. Bunun yerine tamamen size sunduğu konfora odaklanacaksınız. Kulak kanallarını tamamen kapatmayacağı için uzun süreli kullanımda baskı hissi bulunmayacak.

Bunu temelde bir küpe gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki küpeler gün boyu takılmasına rağmen herhangi bir rahatsızlık hissiyatı uyandırmıyorsa bu model de aynı şekilde çalışacak. En iyi yanlarından biri ise çevreden kopmamanıza olanak tanıyor. İster yürüyüş yapın ister koşun ister ofiste çalışın, bu kulaklık sayesinde etraftaki araba ya da insan seslerini duymaya devam edebileceksiniz.

Galaxy Buds On'un Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Buds On'un henüz bütün özellikleri açıklığa kavuşmadı. Sadece kemik iletimi teknolojisi ile geleceği ileri sürüldü. Bu teknoloji, ses dalgalarını klasik kulaklıklarda olduğu gibi hava yoluyla ulaştırmak yerine doğrudan kafatası kemikleri aracılığıyla iç kulağa iletiyor. En büyük artılarından biri, sağlık tarafında.

Klasik kulak içi ya da kulak üstü kulaklıklar, yüksek ses seviyesinde doğrudan kulak zarı üzerinde baskı oluşturur. Uzun vadede işitme kaybı ya da yorgunluk gibi olumsuzluklara sebep olabilir. Kemik iletim teknolojisinin benimsendiği kulaklıklarda kulak zarı tetiklenmediğinden dolayı bu tür riskler minimum seviyede olur. Elbette çok yüksek ses seviyesine yine maruz kalmamak gerek ama bu teknolojinin bulunmadığı kulaklıklara göre daha güvenli olduğu söylenebilir.

Galaxy Buds On Gürültü Engelleyecek mi?

Galaxy Buds On, açık kulak tasarımlı bir kulaklık olduğu için aktif gürültü engelleme özelliği içermesi beklenmemeli. Bu kulaklıkların amacı zaten çevrede neler olup bittiğinin duyulmaya devam edilmesini sağlamak. Yani sizi etraftan soyutlamak gibi amacı bulunmuyor, aksine çevre farkındalığınızı artırmaya odaklanıyor.

Bu tasarımın en büyük dezavantajlarından biri, kulak içi kulaklıklardaki gibi güçlü baslar elde etmenin zor olması. Samsung da pek çok marka gibi bas kaybını bir nebze olsa çözmek için önemli adımlar atacaktır. Ama günün sonunda yine üst segment bir kulak içi kulaklıkta duyduğunuz o baslar ile size aynı hissi vermeyecektir.

Galaxy Buds On Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung, giyilebilir cihaz söz konusu olduğunda Türkiye'de en çok öne çıkan markalar arasında. Şirketin şu an hâlihazırda Türkiye'de Galaxy Buds 4 Pro, Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 3 FE dahil olmak üzere birçok modeli satılıyor. Bunları göz önünde bulunduracak olursak Galaxy Buds On'un da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabileceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Galaxy Buds On'un satış yönünden başarılı olması için Samsung'un dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta var. Herkes gibi benim de ilk önerilerimden biri, baslara yoğunlaşması. Bu sorunu ne kadar minimum seviyede tutarsa müşterilerden de o kadar çok talep görür. Öte yandan ses sızıntısını da mümkün olduğunca düşük seviyede tutması gerek.

Bu, bir kulaklık alan herkes tarafından önem verilen konulardan biri. Dinlenen müzikleri dışarıya çok az vermesi hâlinde epey başarılı olacağı kanaatindeyim. Son olarak markanın bu kulaklıkta pil ömrünün de üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum. Sesli görüşme gerçekleştirmeyen bir kişinin en azından günün yarısını çıkarması yeterli olacaktır.