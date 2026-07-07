Xiaomi'den 10.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Turbo 6 Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun özellikleri açıklığa kavuştu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Büyük ekrana sahip telefon ayrıca uzun pil ömrüyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi Turbo 6 Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 7 inç

7 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K İşlemci: Dimensity 9 serisine ait bir işlemci

Dimensity 9 serisine ait bir işlemci Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Parmak İzi Sensörü: Ekran altında ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altında ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Redmi Turbo 6 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu 7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca 2K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi Turbo 5 Max'te 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 3500 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3500 nit civarı parlaklık, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz. Çok canlı renklere sahip olan AMOLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor.

3500 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon dışarıda yansıma sorunu olmadan rahatça kullanılabilecek. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin sosyal medyada kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

Redmi Turbo 6 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 9 serisine ait bir işlemci bulunacak. Dimensity 9 serisinin amiral gemisi sınıfında yer aldığını ve yüksek performans sunduğunu belirtelim. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz çalışacaktır. Redmi Turbo 5 Max'te MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500s işlemcisi tercih edilmişti.

Dimensity 9500s işlemcisi aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu 50 ile 60 FPS arasında, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ise 90 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sergiliyor.

Redmi Turbo 6 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Redmi Turbo 6 Max, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu arada Redmi Turbo 5 Max'te 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni modelde 100W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Redmi Turbo 6 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Turbo 6 Max'in 2027 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi Turbo 5 Max, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

Redmi Turbo 6 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi 15, Redmi Note 14 serisi, Redmi Note 15 serisi ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Redmi Turbo 5 Max satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Turbo 6 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük. Redmi Turbo 6 Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Redmi Turbo 6 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 5 Max için 2.499 yuan (17 bin 231 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 6 Max, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacak Buna göre telefon, 2.600 yuan (17.931 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılamdı, Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Şu anda kullandığımda telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Sosyal medyada biraz uzun zaman geçirdiğimde telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. Redmi Turbo 6 Max ise 10.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunacak. Bunların yanı sıra suya dayanıklılık da oldukça önemli bir avantaj. Dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başlayabiliyor. Böyle bir durumda "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.