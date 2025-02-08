Uygun Fiyatlı Samsung Modelinin iPhone 16'yı Gölgede Bırakan Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung, son olarak Galaxy S25 serisi ile genişlettiği ürün ailesine uygun fiyatlı akıllı telefonlar eklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin son hamlesi ise vergisiz fiyatı 6 bin 500 TL altında olan Galaxt F16. Söz konusu model için henüz bir çıkış tarihi açıklanmasa da telefonun öne çıkan özellikleri sızdırıldı. İşte Samsung Galaxy F16 5G özellikleri!

Samsung Galaxy F16 5G Özellikleri

Samsung Galaxy F16 5G, 6,7 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED ekran ile gelecek. Söz konusu panelin yenileme hızı ise 90 Hz olacak. Bunun uygun fiyatlı bir telefon olduğunu ve Apple'ın 64.999 TL'ye sattığı iPhone 16'da bile 60 Hz ekran kullandığını düşünecek olursak, şirketin bu konuda oldukça cömert davrandığını söyleyebiliriz.

Elbette ki bunun en büyük nedeni Samsung'un kendi ekranlarını kendi üretmesi ve bu konunun maliyet konusunda avantaj sağlaması. Galaxy F16 5G, gücünü ise MediaTek'in Dimensity 6300+ işlemcisinden alacak. İlk defa bu modelde kulllanılacak olan yonga seti özellikle de gündelik işlerde oldukça yeterli bir performans sunacak.

8 GB RAM ile gelen telefon, 128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Sanal RAM özelliği ve microSD kart ile depolama alanı genişletme seçeneği yine bu modelde beklenen özelliklerden biri. Kamera tarafında ise üçlü bir dizilim bizleri karşılayacak.

Bunlar; 50MP ana kamera, 5MP geniş açılı kamera ve henüz çözünürlüğü bilinmeyen makro kamera. Ön tarafta ise 13MP selfie kamerası yer alacak. yaklaşık 180 dolar (yaklaşık 6 bin 500 TL) olması beklenen Samsung Galaxy F16'nın özellikle uygun fiyatlı 5G telefon almak isteyen kullanıcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.

Telefon 6.000mAh kapasiteli bir batarya ve 25W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek. Cihazın çıkış tarigi ise şimdilik bilinmiyor. Ne yazık ki Samsung, uygun fiyatlı F modellerini Türkiye'de satışa sunmuyor.

Bu nedenle Samsung Galaxy F16 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ancak gelmesi durumunda bütçe dostu telefon arayan kullanıcılardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.