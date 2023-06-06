Samsung Galaxy F54 Tanıtıldı: Devasa Batarya ve Dahası!

Gerçekleştirilen tanıtımla beraber Samsung Galaxy F54 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Galaxy F54, sahip olduğu devasa batarya kapasitesi ve kamera özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Samsung marka yeni telefon modeline dair detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy F54 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED Plus

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Exynos 1380

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Ağırlık: 199 gram

Yazılım: Android 13, One UI 5.1

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy F54, Super AMOLED Plus ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor.

Cihazın arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera mevcut. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

Arka kameralar 4K çözünürlükte 30 FPS, 1080p çözünürlükte 30/60 FPS, ön kamera ise 4K çözünürlükte 30 FPS, 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı alabilme yeteneğine sahip. Peki, Samsung Galaxy F54 fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy F54 Fiyatı

Orta segment telefonlar arasında yerini alan Samsung Galaxy F54 modeli 363 dolar civarında fiyat etiketine sahip.