En Gelişmiş Mobil Telefoto Kamerası: Huawei P60 Pro

Huawei P60 Pro, teknoloji dünyasında en yüksek ışık alımına sahip akıllı telefon kamerası olarak öne çıkıyor. Ultra Aydınlatmalı Telefoto Kamerayı içeren bu telefon, fotoğrafçılık tutkunları için ideal bir seçenek olarak şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Telefoto kamera sistemi, f2.1 geniş diyafram açıklığına sahip çoklu lens grupları ile %178 daha fazla ışık sağlıyor. Ayrıca RYYB SuperSensing sensörü ve 3 eksenli hareket becerisi olan sensör sayesinde uzun mesafeli çekimlerde %58 oranında titreşim giderme becerisi sunuyor.

Özellikle gece çekimleri sırasında yetersiz aydınlatma nedeniyle bulanık fotoğrafların önüne geçen bu sistem, kullanıcılara net ve canlı görüntüler sunuyor.

Süper Ay Görünümü: Gece Gökyüzünü Yeniden Hayal Edin

Huawei P60 Pro ayrıca Süper Ay Sahnesi özelliği ile kullanıcıların ayı yepyeni bir ışık altında fotoğraflamalarına olanak sağlıyor. Yapay zekâ kullanarak ayın ayrıntılarını geliştiren bu özellik, gece fotoğraflarını daha kaliteli hâle getiriyor ve fotoğrafçılık tutkunlarına dramatik manzaralar yaratma imkânı veriyor.

Huawei P60 Pro'nun diğer özellikleri arasında SLR seviyesinde görüntü sabitleme, telefoto sarsıntı önleyici sensör ve telefoto süper makro da yer alıyor. Bu özellikler, kullanıcıların telefonla çekim yaparken daha net ve net olmayan fotoğrafları önlemelerine yardımcı oluyor.

Huawei P60 Pro Fiyatı

HUAWEI P60 Pro Rokoko İnci ve siyah versiyonları 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip ve 39.999 TL fiyat etiketiyle HUAWEI Online Mağaza üzerinden ön satışta.

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