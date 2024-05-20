Samsung Galaxy F55: Lansman Tarihi Ertelendi, Özellikleri Açıklandı!

Samsung, Galaxy F55'in 17 Mayıs'ta Hindistan'da piyasaya sürüleceğini duyurmasına rağmen, lansman tarihini erteleyerek beklentileri boşa çıkardı.

Ani gecikmenin nedeni açıklanmadı ve telefonun yeni lansman tarihi belirsizliğini koruyor. Görünen o ki, Galaxy F55'in piyasaya çıkışı biraz daha zaman alacak.

Samsung F55'in Çıkış Tarihi Neden Gecikti?

SamMobile'a göre, Hindistan medyası Samsung'un Galaxy F55'i 27 Mayıs'ta piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi. Bu, orijinal lansman tarihinden en az 10 gün sonra gerçekleşecek.

İyi haber şu ki, Samsung Galaxy F55'in tüm özelliklerini açıkladı. Şu anda Samsung India'nın web sitesinde listelenmiş durumda. Ancak, özellikler detaylıca yer alsa da, fiyat bilgisi henüz belirtilmemiş.

Samsung, Galaxy F55'in 2024'ün en ince ve en hafif vegan deri kaplamalı akıllı telefonu olduğunu iddia ediyor. Web sitesindeki görsellerde dikkat çekici bir vegan deri arka panelle geliyor.

Galaxy F55, 163.9 x 76.5 x 7.88 mm boyutlarında ve sadece 180 gram ağırlığında. İçerisinde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 12GB RAM ve 256GB dahili depolama barındırıyor.

Ayrıca Galaxy F55, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç Süper AMOLED Plus ekran sunuyor. Telefonun öne çıkan diğer özellikleri arasında üçlü kamera, 50MP selfie kamerası, microSD kart yuvası, 5000mAh pil, 5G ve çift SIM desteği bulunuyor.