Üç Ekranı Var: Samsung, Yeni Katlanabilir Telefonuyla Hepimizi Şaşırtacak!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonlarını tanıtacak. Bu lansmanda Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Flip 7 FE gibi merakla beklenen modellerin yanı sıra, markanın uzun süredir konuşulan üçe katlanabilir telefonu Samsung Galaxy G Fold'u da sergilemesi bekleniyor.

Henüz Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmasa da, Galaxy G Fold bugüne kadar birçok sızıntı ve habere konu oldu. Son olarak One UI 8 için geliştirilen arayüz animasyonlarında ortaya çıkan görseller, yeni katlanabilir telefonun tasarımına dair önemli ipuçları sunuyor.

Samsung Galaxy G Fold Böyle Görünecek

Paylaşılan animasyon görselleri incelendiğinde, Galaxy G Fold'un açıldığında üç farklı ekran bölmesine sahip olacağı görülüyor. Bu bölmeler, daha önceki üç katlanabilir telefonlardan Huawei Mate XT'nin aksine "Z" harfini andıran bir yapıda katlanmıyor. Bunun yerine Galaxy G Fold, yanlarda yer alan bölmelerin içe veya dışa doğru yönlendirilmesiyle açılıp kapanıyor.

Cihaz bu bölmelerden birinde yeni nesil Galaxy cihazlarından aşına olduğumuz üçlü bir kamera modülünü bünyesinde barındırıyor. Ayrıca animasyon görüntülerine göre cihaz, hem dışarda hem de içerde olmak üzere iki farklı selfie kamerasını da ev sahipliği yapıyor.

Galaxy G Fold modelinin önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan Unpacked etkinliğinde tanıtılması oldukça olası görünüyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda cihazın temmuz ayında değil de yıl sonunda tanıtılacağı yönündeki iddialar da gündemdeydi. Bu nedenle telefonun, henüz net bir çıkış tarihi olmamakla birlikte yıl bitmeden resmiyet kazanması bekleniyor.

Peki siz yeni Galaxy G Fold hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...