Samsung'dan 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon! 2031'e Kadar Güncelleme Alacak

Samsung, uygun fiyatlı Android telefon Galaxy Jump 4'ü tanıttı. 2031 yılına kadar güncelleme alacak telefon yüksek yenileme hızı, üçlü kamera sistemi, Exynos işlemcisi ve yüksek RAM kapasitesiyle öne çıkıyor.

Samsung Galaxy Jump 4 Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Samsung Galaxy Jump 4, Super AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük, 1000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 197 gram ağırlığındaki telefon 7,7 mm kalınlığında.

Telefon gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alıyor. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. 2023'te çıkan Samsung Galaxy A54'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelen Samsung Galaxy Jump 4'te 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde utlra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Telefon 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFS özelliklerini içeren telefonda USB-C portu yer alıyor. Peki, Samsung Galaxy Juımp 4'ün fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy Jump 4 Fiyatı

Samsung Galaxy Jump 4 için 449.900 Güney Kore Wonu (13.177 TL) fiyat etiketi belirlendi.