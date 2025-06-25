Ucuz Oyun Telefonu Performans Testine Girdi! Sonuç Şaşırttı

Geçtiğimiz haftalarda uygun fiyata güçlü donanım sunan GT 30 Pro'yu duyuran Infinix, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. GT 30 isimli telefon Geekbench testinde ortaya çıktı. Bunnula birlikte telefonun bazı özellikleri belli oldu.

Infinix GT 30 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

X6876 model numarasına sahip Infinix GT 30, tek çekirdek testinde 1.079 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.082 puan aldı. Geekbench'te telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında 8 GB'ın yanı sıra 12 GB seçeneğinin de sunulması bekleniyor.

Test sonuçlarına göre telefonda Dimensity 7400 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefonda Mali-G615 MC2 GPU bulunacak. Telefonun AMOLED ekranının 120Hz veya 144Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri sunulabilir.

GT 30 Pro geçtiğimiz aylarda Geekbench testinde görüntülenmişti. Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8350 işlemciye sahip olan GT 30 Pro tek çekirdek testinde 1.204 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.057 puan almıştı.