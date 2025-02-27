Aşırı Ucuz Telefon Samsung Galaxy M06 5G Tanıtıldı!

Samsung, Galaxy M16 5G modelinin yanı sıra Galaxy M06 5G'yi de tanıttı. Yapılan tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok ucuz bir telefon olan M06 5G yıllar boyunca alacağı güncelleme desteğiyle öne çıkıyor.

Samsung Galaxy M06 5G Özellikleri

Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelen telefon dört işletim sistemi güncellemesi alacak. Galaxy M06 5G bu sayede yıllar boyunca yazılım bakımından güncelliğini devam ettirecek. Telefona ayrıca dört yıl boyunca güvenlik güncellemesi de verilecek.

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, bu ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve yaklaşık 260 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 191 gram ağırlığındaki telefon 167,4 x 77,4 x 8 mm boyutlarında.

Gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 6300 işlemcisinden alan telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçenei sunuyor. 128 GB depolama alanına sahip cihazda Mali-G57 MC2 GPU bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut.

Telefonun güç butonunda parmak izi okuyucusu özelliği yer alıyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Peki, Samsung Galaxy M06 5G ne kadar fiyata satılıyor?

Samsung Galaxy M06 5G Fiyatı

4 GB RAM + 128 GB depolama: 9.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 8.520 TL)

9.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 8.520 TL) 6 GB RAM + 128 GB depolama: 11.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 10.230 TL)

Galaxy M06 5G modelinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.