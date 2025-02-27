Samsung Galaxy M16 5G Tanıtıldı! Altı Yıl One UI Güncellemesi Alacak

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, uzun süredir merakla beklenen Galaxy M16 5G modelini tanıttı. Yeni telefon hem bütçe dostu fiyatı hem yıllar boyunca verilecek güncelleme desteği hem de donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Samsung Galaxy M16 5G Özellikleri

Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelen telefon altı işletim sistemi güncellemesi alacak. Böylece telefon yıllar boyunca yazılım bakımından güncelliğini sürdürecek. Telefona ayrıca altı yıl boyunca güvenlik güncellemesi de sunulacak.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 385 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Yüzde 86 ekran gövde oranına sahip telefon 164,4 x 77,9 x 7,9 mm boyutlarında.

Telefonda Dimensity 6300 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunan telefonda 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı akmera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor. 5.000 mAh batarya kapitesinin yer aldığı cihaz 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Samsung Galaxy M16 5G Fiyatı

4 GB RAM + 128GB depolama: 12.499 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 10.650 TL)

12.499 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 10.650 TL) 6 GB RAM + 128GB depolama: 13.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 11.930 TL)

13.999 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 11.930 TL) 8 GB RAM + 128GB depolama: 15.499 Hindistan rupisi (Tahmini Türkiye fiyatı 13.210 TL)

Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.