Samsung Galaxy S25 Edge'in Görüntüleri ve Özellikleri Sızdırıldı

Samsung, Galaxy S25 serisini geçtiğimiz ay düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttı. Etkinlikte Galaxy S25 Edge de gösterildi ancak özellikleri resmî olarak paylaşılmadı. Merakla beklenen yeni telefon özellikleri ve görüntüleri ile gündeme geldi.

Samsung Galaxy S25 Edge İnceliğiyle Fark Yaratacak

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 Edge modelini tanıtmaya hazırlanırken telefona dair sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Meksikalı bir YouTuber bir video paylaştı ve kısa süre sonra videoyu kaldırdı.

Videoda Galaxy S25 Edge modeli, katlanabilen telefon Galaxy Z Fold 6 ile karşılaştırıldı. Edge'in 5,48 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. Galayx Z Fold 6'nın katlanmamış hâli ise 5,6 mm kalınlığında.

Yeni telefonun 4.000 mAh batarya kapasitesiyle beraber geleceği söyleniyor. İddiaya göre telefon 6,7 inç büyüklüğünde olacak. 6,2 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy S25 modelinde de 4.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Galaxy S25 modeli 7,2 mm kalınlığında.

Videoda gösterilen AIDA64 uygulamasına göre telefon Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisiyle beraber gelecek. Telefonda ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alacak.

Arka kameralardan birinin 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameraya sahip olacağı söyleniyor. İddiaya göre ön yüzeyde de 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Telefonun 4 Mart tarihinde tanıtılması bekleniyor.