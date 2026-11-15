34 İnç Büyüklüğünde Monitör Tanıtıldı! 280Hz Yenileme Hızına Sahip

AOC, 34 inçlik yeni oyuncu monitörü CU34G4ZD'yi Çin'de satışa sundu. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör, yüksek yneileme hızı ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu monitör, oyunun yanı sıra görüntü düzenleme gibi işlerde de rahatça kullanılabilecek özelliklere sahip.

AOC CU34G4ZD'nin Ekran Özellikleri Neler?

Özellik AOC CU34G4ZD Ekran boyutu 34 inç Panel QD-OLED Penta Tandem Ekran kavis değeri 1800R Çözünürlük 3440 x 1440 piksel Yenileme hızı 280Hz SDR parlaklığı 300 nit HDR tepe parlaklığı 1300 nit HDR sertifikası VESA DisplayHDR True Black 500 Renk kapsamı %100 sRGB, %99 DCI-P3, %97 Adobe RGB Bağlantı seçenekleri 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort, 1 x 3,5 mm ses çıkışı ve 2 x USB

AOC CU34G4ZD'nin

34 inç ekran büyüklüğüne sahip oyuncu monitörü, QD-OLED Penta Tandem ekran üzerinde 3440 x 1440 piksel çözünürlük ve 280Hz yenileme hızı sunuyor. Penta Tandem teknolojisi, OLED panelde ışık üretmek için beş katman kullanıyor. Bu katmanlar yükü paylaşarak panelin daha az enerjiyle daha yüksek parlaklığa ulaşmasını sağlıyor.

Monitör, HDR içeriklerde 1300 nit tepe parlaklığına ulaşırken standart SDR kullanımında 300 nit sunuyor. VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikası, OLED ekranın karanlık sahnelerde derin siyahlar sunabildiğini ve HDR görüntü kalitesi için belirlenen standartları karşıladığını gösteriyor.

Renk doğruluğu için ortalama Delta E değeri 2'nin altında. Bu ölçümde düşük değerler, ekranda gösterilen renklerin hedeflenen renklere daha yakın olduğunu ifade ediyor. %99 DCI-P3 ve %97 Adobe RGB kapsamı da monitörün görüntü düzenleme gibi renk doğruluğunun önem taşıdığı işlerde kullanılmasına imkân tanıyor.

Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 280Hz yenileme hızına sahip bir monitör, görüntüyü saniyede 280 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 280Hz'nin oldukça yüksek bir değer olduğunu belirtelim.

AOC CU34G4ZD Hangi Bağlantılara Sahip?

Çok şık bir tasarıma sahip olan oyucnu monitörü AOC CU34G4ZD'de iki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort girişi bulunuyor. Ayrıca 5 Gbps veri aktarım hızını destekleyen iki adet USB portu da mevcut. Kulaklık ve hoparlör bağlantısı için de 3,5 mm ses çıkışı yer alıyor.

AOC CU34G4ZD'nin Fiyatı Ne Kadar?

AOC CU34G4ZD için 4 bin 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 37 bin 772 TL'ye denk geliyor.

AOC CU34G4ZD Türkiye'de Satılacak mı?

AOC CU34G4ZD'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Türkiye'de AOC markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda AOC CU34G4ZD'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak AOC CU34G4ZD'nin özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı, özellikle Counter-Strike 2 ve Valorant gibi çevrim içi rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde edilmesini sağlıyor. OLED ekranda ise hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.