Samsung'un Fiyat/Performans Odaklı Yeni Telefonlarının Çıkış Tarihi Belli Oldu

Son dönemde giriş ve orta segment akıllı telefon yelpazesini iyice genişleten Samsung, yeni bütçe dostu modellerini piyasaya sürmek için son hazırlıklarını yapıyor. Markanın Galaxy M16 ve M06 isimli yeni cihazları, uzun bir süredir pek çok teknolojisever tarafından heyecanla bekleniyor.

Şirket, kısa bir süre önce uygun fiyata güçlü özellikler sunması beklenen yeni modellerinin tanıtım tarihini açıkladı.

Yeni Galaxy M16 ve M06, 27 Şubat Tarihinde Tanıtılacak

Samsung cephesinin duyurusuna göre, merakla beklenen Galaxy M16 ve M06 modelleri, 27 Şubat Perşembe günü Hindistan’da resmi olarak tanıtılacak. Ülkemizde de satışa sunulması oldukça muhtemel olan cihazların küresel pazarda ne zaman piyasa sürüleceği henüz belli değil.

Daha öncesinde telefonlar ile ilgili ortaya çıkan bilgilere göre, yeni Galaxy M16, çentikli tasarımıyla dikkat çekecek AMOLED bir ekrana sahip olacak. MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alacağı söylenen yeni telefonun, selefine göre daha yüksek bir batarya kapasitesi ile geleceği iddia ediliyor. Genel anlamda yeni M16'nın günlük kullanıma uygun özellikler sunan bütçe dostu bir model olması bekleniyor.

M16 ile birlikte satışa sunulacak Galaxy M06 modelinin ise teknik özellikler açısından kısa süre önce piyasaya sürülen Galaxy F06'ya benzeyeceği iddia ediliyor. Bu doğrultuda cihazın 6,7 inç ekrana, Dimensity 6300 işlemcisine, 4 veya 6 GB RAM kapasitsine, 50 MP ana kameraya ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olması öngörülüyor. Tıpkı Galaxy M16 gibi bütçe dostu olacağı söylenen cihazın, 130 doları aşmayacak bir fiyat etiketiyle satışa sunulması muhtemel.

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