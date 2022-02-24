Samsung Galaxy M33 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Samsung'un yakında farklı pazarlarda birkaç M serisi telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor. Galaxy M23 ve M33, yakında piyasaya sürülmesi beklenen telefonlardan ikisi. MySmartPrice'ın haberine göre, Samsung Galaxy M33'ün lansman zaman çizelgesi belli oldu. İşte detaylar!

Samsung Galaxy M33 Özellikleri

Samsung Galaxy M33'ün önümüzdeki ay Hindistan pazarında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Cihazın iki modeli olacak – Galaxy M33 4G ve M33 5G. Habere göre, şirket önümüzdeki ay modellerden yalnızca birini piyasaya sürecek. Diğer model ilerleyen zamanlarda piyasaya sürülecek. Daha önce Samsung Galaxy M33 5G'de birden fazla sızıntı haberleriyle karşılaşmıştık. Bununla birlikte, M33 4G, sızıntılarda sık görülen bir model değildi. Bununla birlikte, M33 5G'nin detayları da tüm netliğiyle açığa çıkmış oldu.

Geekbench sürüm 5'e göre Samsung Galaxy M33 5G, Exynos 1200 sekiz çekirdekli SoC tarafından desteklenecek. 6GB RAM'e sahip olacak ve Android 12 işletim sistemi ile bizlerin beğenisine sunulacak. Cihazın daha yüksek bir 8GB RAM ve 128GB temel depolama seçeneğine sahip olmasını bekleniyor. M33 5G'nin diğer özellikleri de belli oldu. Raporlar, akıllı telefonun 6,5 inç Full HD+ ekrana sahip olacağını gösteriyor.

Kamera tarafında telefon 64MP birincil lensli dörtü kamera kurulumuna sahip olacak. Telefonun 8MP ultra geniş sensöre, 5MP üçüncü lense ve son olarak 2MP üniteye sahip olması bekleniyor. Pil açısından, 6.000 mAh pil barındıracak ve 25W hızlı şarj desteğine de sahip olacak. Samsung Galaxy A33 5G daha önce FCC, TENAA ve NBTC sertifikasyon web sitelerinde listelenmişti, yani lansmanı neredeyse an meselesi diyebiliriz.

Henüz Samsung tarafından konu hakkında resmi bir açıklama gelmiş değil. Haliyle çıkış yapacağı ülkeler ve fiyat belirsizliğini koruyor. Konu hakkında daha fazla detay paylaşıldıkça sizleri sitemiz üzerinden bilgilendiriyor olacağız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy M serisi hakkındaki görüşlerinizi ve deneyimlerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.