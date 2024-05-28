Samsung'u Durdurabilene Aşk Olsun: Şimdi de Galaxy M35 5G Modelini Tanıttı!

Samsung'un beklenen tarihten 10 gün sonra da olsa geçtiğimiz günlerde Galaxy F55 telefon modelini Hindistan'da tanıtmıştı. Daha uygun fiyatlı yeni bir model tanıtmış olmasına rağmen Samsung bu ayın sonuna kadar farklı planlar yapıyor gibi görünüyor.

Bunun en büyük işaretçilerinden biri de şirket şimdi de bir başka orta segment telefon modelini daha tanıttı. Samsung Galaxy M35 5G an itibariyle görücüye çıktı. Sahip olduğu özelliklere oranla fiyatı bir tık yüksekmiş gibi görünse de orta segmentin seveceği bir model olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy M35 5G Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni Galaxy M35 5G modeli şu an için sadece Brezilya'da Samsung online mağazasında satışa çıktı. İlerleyen günlerde talep doğrultusunda daha fazla pazara gelmesini bekleyebiliriz.

Orta segment telefon modelinin fiyatının yüksek olmasının sebebi Brezilya'daki fiyatların değişken olması ve yüksek enflasyon. Ancak bunun dışında değerlendirildiğinde telefon tam olarak beklentileri karşılayabilecek cinsten.

Ekran : 6,6 inç Süper AMOLED FHD+

: 6,6 inç Süper AMOLED FHD+ Batarya : 6.000 mAh pil + 25W hızlı şarj desteği

: 6.000 mAh pil + 25W hızlı şarj desteği Arka kamera : 50 MP + 8 MP + 2 MP

: 50 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera : 13 MP

: 13 MP İşlemci : Exynos 1380

: Exynos 1380 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama: 256 GB (microSD ile 1 TB'a kadar yükseltilebilir)

Galaxy M35 5G, Samsung Knox Vault deneyiminin tamamını içeriyor. 4 yıl boyunca Android işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik güncellemesi alacağı da söylendi. Şu an Brezilya pazarında yaklaşık 470 dolar / 435 euro arasında satışta olan telefonun diğer pazarlara geleceği zaman belli olduğunda buradan paylaşıyor olacağız.