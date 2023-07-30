Samsung Galaxy M44 Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy M44'ün Geekbench puanları gün yüzüne çıktı. Performans testi sonuçlarıyla beraber Galaxy M44 modelinde yer alan bazı donanım bileşenleri de belli oldu. Söz konusu telefon için tercih edilen işlemci dikkat çekiyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Peki, Galaxy M serisine dahil olacak akıllı telefon modeli Galaxy M44, Geekbench testinde nasıl bir performans sergiledi?

Samsung Galaxy M44 Geekbench Puanları Belli Oldu

Yakında piyasaya sürülmeye hazırlanan Samsung Galaxy M44 isimli akıllı telefon modeline Geekbench testi yapıldı. Samsung SM-M446K model numarasına sahip olan cihaz tekli çekirdek testinde 1531 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3771 puan aldı.

Android 13 işletim sistemi ile beraber gelecek telefonun Geekbench testinde listelenen sürümünde 6 GB RAM yer alıyor. Depolama ve RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan cihazda Adreno 660 GPU bulunuyor.

Samsung Galaxy M44 olarak isimlendirilen akıllı telefonun çıkış tarihi ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenden ötürü söz konusu cihazın hangi tarihte tanıtılacağı henüz bilinmiyor.

Teknoloji devi Samsung tarafından yakında tanıtılması beklenen Galaxy M44 isimli yeni akıllı telefon modelinin Geekbench sonuçları ve donanım bileşenleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.