Samsung'un Gelecek Yılki Katlanabilir Modellerinden İlk Detaylar Gelmeye Başladı

Samsung, Galaxy Z Fold 5''i yeni tanıtmış olsa da henüz cihaz piyasadaki yerini almadı ancak Samsung şimdiden Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile gelecek yeniliklere değinmeye başladı.

Android Authority tarafından bildirildiği üzere, Samsung'un mobil başkanı TM Roh, şirketin katlanabilir cihazları için toz geçirmezlik üzerinde çalıştığını söyledi. Bu teknoloji oldukça eskiye dayanıyor olsa da Fold ve Flip serisi gibi hareketli parçaları bulunan ürünlerde uygulaması zor bir özellik.

Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 Toza Karşı Dayanıklı Olabilir

BizWatch'a göre Roh, "Tüketicilerin toz geçirmezlik talebinin farkındayız ve bunu başarmak için çeşitli çabalar sarf ediyoruz ancak katlanabilir cihazların doğası gereği çok sayıda hareketli parça var, bu nedenle toz geçirmezlik zor." dedi.

IPX8 derecesi ile Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 sıvıya karşı dayanıklı ancak bu telefonlarda toza karşı dayanıklılık ne yazık ki bulunmuyor. Bu da bir parça kirin bile Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip model telefonlarda sorun yaratabileceği anlamına geliyor.

Gelecek yılki Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modellerde toza karşı dayanıklılık görüp göremeyeceğimiz belirsiz ancak şimdiden bu modellerden bekleyeceğimiz ilk özelliği duymuş olduğumuzu söyleyebiliriz.