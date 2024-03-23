Samsung Galaxy M55 5G Geekbench Testlerinden Geçti: Tasarımı Ortaya Çıktı!

Bir süredir gündemde olan Samsung Galaxy M55 5G'nin teknik özellikleri duyurulmuştu. Şimdi ise tasarımının nasıl olacağı ortaya çıktı.

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy M55 5G'nin tasarımı Galaxy M54 modeliyle aynı olacak. Delikli ekran tasarımı ve üçlü dikey kamerasıyla kullanıcılara sunulacak.

Telefon, Anroid 14 işletim sistemiyle çalışacak. Ayrıca Galaxy M55 5G, Geekbench testlerine girerek tek çekirdekli testlerden 3 bin 575, çok çekirdekli testlerden ise 11 bin 330 puan aldı.

Samsung Galaxy M55 5G'nin Teknik Özellikleri: