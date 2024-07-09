Samsung'dan Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon Arayanlara Müjde!

Samsung, uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlar için heyecan verici bir sürprize hazırlanıyor. Son raporlara göre, Güney Koreli üretici bu yılın başlarında tanıtılan orta segment bir telefonun daha gelişmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Peki, bu akıllı telefonun ismi ne olacak ve ne zaman tanıtılacak?

Samsung, Galaxy M55s İçin Kolları Sıvadı

Samsung, mart ayında tanıtılan orta segment Galaxy M55 5G'nin daha gelişmiş bir versiyonu için kolları sıvadı: Galaxy M55s. Akıllı telefon, son olarak SM-M558B model numarasıyla Wi-Fi Alliance veri tabanında göründü. Şu anda modelle ilgili başka ayrıntılar mevcut değil.

Güney Koreli üretici daha önce A52 ve A52s modellerinde bu stratejiyi kullanmıştı. "s" takılı telefonların daha iyi teknik özelliklere sahip olduğu düşünülürse, Galaxy M55s için de benzer bir beklenti olabilir. Bu nedenle yaklaşan telefonun benzer fiyat aralıklarında satışa çıkması ve kullanıcılara daha üstün bir mobil deneyim sunması bekleniyor.

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