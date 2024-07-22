Samsung'un Yeni Telefonu Performans Testinde Görüldü!

Samsung bu yılın başlarında Galaxy M55 5G'yi piyasaya sürmüştü. Son dönemde ortaya çıkan sızıntılar şirketin bu modelin yeni bir versiyonu üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Galaxy M55s olarak adlandırılan cihaz, Wi-Fi sertifikasyonu almasının ardından bu kez Geekbench performans testinde boy gösterdi.

Samsung Galaxy M55s Performans Testi: Geekbench

Geekbench veritabanına SM-M558B model numarası ile dahil olan telefon, Taro kod adlı bir anakarta ev sahipliği yapıyor. İşlemciye baktığımızda 1,8 GHz hızında dört çekirdek, 2,36 GHz hızında üç çekirdek ve 2,4 GHz hızında bir çekirdekten oluştuğunu görüyoruz.

Adreno 644 GPU detayını da görmemiz bu telefonun Snapdragon 7 Gen 1'den güç aldığını anlamamızı sağlıyor. Android 14 ile çalışan telefonun 8 GB RAM'e sahip olduğunu görüyoruz. Tabii satışa sunulduğunda farklı konfigürasyonlar ile boy gösterebilir.

Geekbench'in tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinden sırasıyla 1033 ve 2309 puan alan telefon hakkında bildiklerimiz şu anda bunlarla sınırlı.

Galaxy M55 5G'nin özelliklerini hatırlayacak olursak: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden güç alan telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile geliyor. 6.7 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunarken, 5000 mAh'lık batarya 45W hızlı şarj desteğine sahip.

Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel ana kameraya, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro kamera eşlik ederken, ön tarafta 50 Megapiksel kamera bulunuyor.