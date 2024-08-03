Sevilen Samsung Modeli İçin Güvenlik Sorunlarını Çözen Güncelleme Yayında!

Samsung, kullanıcı güvenliğini artıran güncellemelerin dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Güney Koreli üretici son olarak geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen popüler bir modeli için yeni bir güncelleme yayınladı.

Galaxy Note 20 5G İçin Temmuz 2024 Güncellemesi Yayında

Samsung, 2020'de tanıtılan Galaxy Note 20 5G için Temmuz 2024 yamasını kullanıma sundu. N981BXXSCHXG1 yapı numarasıyla gelen güncelleme şu an için Asya ve Avrupa'nın yanı sıra Avustralya ve Birleşik Krallık dahil birçok bölgede kullanıma sunuyor.

Galaxy Note 20 5G için Temmuz 2024 güncellemesi 58 güvenlik açığını çözerek kullanıcılara daha güvenli bir deneyim vadediyor. Son olarak, güncellemeyi yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak.

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