Samsung, Yeni Akıllı Yüzüğü Galaxy Ring 2 İçin Düğmeye Bastı

Giyilebilir teknoloji sektörü, geçtiğimiz saatleri oldukça hareketli geçirdi. İlk olarak Apple'ın yeni bir akıllı yüzük modeli için çalışmalar yürüttüğü haberi gündeme gelirken, şimdiyse Samsung cephesinden beğeni toplayan akıllı yüzük serisinin ikinci modeli için hazırlıkların başladığı söyleniyor.

Aktarılanlara göre şirket, genel anlamda kullanıcılar tarafından sevilen akıllı yüzüğünün halefi olacak Galaxy Ring 2 modelini yakın zamanda resmi olarak tanıtacak.

Yeni Galaxy Ring 2, Ocak 2025'te Tanıtılacak

Sektörel kaynaklardan gelen son haberlere göre Samsung, henüz pek çoğumuzun tam olarak alışamadığı bir dönemde Galaxy Ring modelinin halefini tanıtacak. Galaxy Ring 2 adını alacağını tahmin ettiğimiz yüzüğün, 22 Ocak'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak duyurulacağı söyleniyor.Şayet bu iddia gerçekleşirse, yeni akıllı yüzük merakla beklenen Galaxy S25 serisi ile birlikte tanıtılacak.

Daha öncesinde ortaya atılan spekülasyonlar, yeni akıllığı yüzüğün selefine kıyasla daha gelişmiş sensörler ve yapay zeka özellikleriyle birlikte gelecek. Bununla beraber cihazın pil seviyesinde önemli bir yükseltme alacağı ve 11 farklı boyut seçeneğine sahip olacağı iddia ediliyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi, en büyük rakibi Apple'ın da yakında gireceği söylenen akıllı yüzük pazarında liderliğini korumak istediği işaret ediliyor. Bu bağlamda şirketin yeni modele hatrı sayılır özellikler eklemesini bekliyoruz.

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