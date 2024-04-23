Akıllı Yüzük: Samsung Galaxy Ring'in Boyutları Belli Oldu!

Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, Ocak ayında Galaxy S24'ün tanıtıldığı etkinlikte çok kısa gösterildi ve Şubat ayında Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde sergilendi. Samsung'un geliştirmeye devam ettiği bu ürünün bir sonraki Unpacked etkinliğinde yani Temmuz ayında tam olarak duyurulması bekleniyor.

Bugüne kadarki sızıntıları baz alarak Galaxy Ring'in dokuz farklı boyutta geleceğini varsayıyorduk. Ancak son sızıntılara göre Samsung akıllı yüzüğünü sekiz farklı boyutta kullanıcılara sunmaya karar vermiş gibi görünüyor.

Bu kapsamda yüzüklerin model numaraları şu şekilde olacak: SM-Q500, SM-Q501, SM-Q502, SM-Q505, SM-Q506, SM-Q507, SM-Q508 ve SM-Q509.

Samsung Galaxy Ring'in Onlarca Modeli Olacak!

Dikkatli kişiler bu dizide iki sayının yani SM-Q503 ve SM-Q504'ün eksik olduğunu fark etmişlerdir. Tahminlerimiz başlangıçta 10 farklı boyutun planlandığı ve bunun ikisinin iptal edilerek 8 boyutta karar kılındığı yönünde.

SM-Q500 en küçük boyut, SM-Q509 ise en büyük boyut olacak. Yüzük yapımı, bir veya iki boyutun yeterli olduğu akıllı saatlere kıyasla oldukça karmaşıktır. Samsung'un Galaxy Ring'i de üç renkte sunmak istediği göz önüne alındığında, ortaya çıkacak versiyon sayısı 20'yi geçecek.

Galaxy Ring herhangi bir ekrana sahip olmayacak. Bunun avantajıyla tek şarjla dokuz güne kadar dayanabilecek olan yüzük, uyku takibinin yanı sıra NFC desteği sayesinde ödeme yapabilme imkanı sunacak.