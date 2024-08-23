Samsung'un Yeni Ürünü Bozulursa Tamir Edilemiyor!

Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring cihazları parçalarına ayırarak tamir edilebilirlik puanını belirleyen iFixit'in konuğu oldu. Henüz ülkemizde satılmayan ancak yurt dışında 399 dolar fiyat etiketine sahip olan bu akıllı yüzük hasar görürse veya pili bitirse işler oldukça zor.

Galaxy Ring Tamir Edilebilir Yapıda Değil!

Evet, Galaxy Ring'in içerisine çok sayıda bileşeni yerleştirmek gerçekten bir mühendislik harikası ama aynı zamanda cihazın tamirini adeta imkansız hale getiriyor. Yüzüğü herhangi bir sebepten dolayı parçalara ayırmak için ilk olarak iç kısımdaki epoksi reçine kaplamayı eritmek gerekiyor.

Bu nedenle iFixit ekibi Galaxy Ring'in tamir edilmesinin mümkün olmadığını dile getiriyor. Herhangi bir bileşende ortaya çıkan bir sorunu gidermek için cihazın çok ince bir işçilik ile sökülmesi gerekiyor ki bunu başarabilecek teknisyen sayısı bir kenara kimse uğraşmak istemeyecek gibi görünüyor.

Galaxy Ring'deki şarj bobini diğer akıllı yüzüklerde olduğu gibi baskılı devre kartına (PCB) lehimlenmemiş bunun yerine onarım dostu bir konnektör tercih edilmiş. PCB'nin Galaxy Ring'in çerçevesine mühürlenmiş olması ve bu nedenle halkayı kırmadan bunu değiştiremiyor olmamız bunu ironik bir olay haline getiriyor.