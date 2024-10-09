Samsung, Yeni Akıllı Yüzüğü Galaxy Ring'i Yakında Türkiye'de Satışa Sunacak: Fiyatı Cep Yakabilir!

Son yıllarda giyilebilir teknoloji alanına daha çok yoğunluk veren Samsung'un yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring hakkında sevindiren bir gelişme yaşandı. Ünlü marka, yeni cihazını yakında Türkiye'de satışa sunmak için çalışmalara başladı. Detaylar haberde.

Samsung, Galaxy Ring İçin Resmi Türkiye Sayfasını Açtı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bu yılın başlarında uzun bir süredir geliştirdiği Galaxy Ring isimli akıllı yüzük modelini duyurdu. Merakla beklenen yeni giyilebilir cihazını geçtiğimiz aylarda pek çok bölgede satışa sunan şirket, kısa bir önce Türkiye için de düğmeye bastı. Firma, Galaxy Ring'in resmi Türkiye sayfasını açarak yeni cihazını ülkemizde piyasaya sürme yolunda ilk adımı attı.

Şık tasarımı ve geniş kapsamlı sağlık özellikleri ile beğeni toplayan yeni akıllı yüzük, sadece Samsung marka akıllı telefonlarla değil, aynı zamanda diğer pek çok Android cihazla da uyumu şekilde çalışabiliyor. Altı ila sekiz gün arasında değişkenlik gösteren bir pil ömrüne sahip cihaz, IP68 sertifikası sayesinde suya karşı da dayanıklığını kanıtlıyor. Bazı işlevsel hareketlerle akıllı telefonlarda deklanşör tuşu görevi gören akıllı yüzük, aynı zamanda alarm kapatma gibi özelliklere sahip.

Yurt dışında 400 dolar gibi giyilebilir teknoloji ürünleri için pahalı sayılabiliecek bir fiyat etiketine sahip olan Galaxy Ring'in Türkiye'deki fiyatı ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Ancak cihazın, vergi kalemlerine dahil olmaması nedeniyle yaklaşık 14 ila 16 bin TL arasında bir fiyatla raflarda yerini alması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...