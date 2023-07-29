Samsung Galaxy Ring'le İlgili Önemli İddia: Üretim Süreci Başlıyor Olabilir!

Büyük Samsung Unpacked 2023 etkinliğinin de sonuçlanmasıyla birlikte dikkatler Samsung'un gelecekte üretmeyi planladığı ürünlere çevrildi. Şirketin yakın geleceğinde akıllı bir yüzük var gibi görünüyor.

Güney Koreli yayın organı The Elec'in haberine göre, Samsung Galaxy Ring'in seri üretimine Ağustos ayı gibi başlanabilir ve giyilebilir cihazın üretilip tüketicilere sunulmasına ilişkin takvime karar verilmesi yakın.

Samsung Galaxy Ring Ne Zaman Çıkacak?

Tam bir lansmanın 2023 yerine 2024'te bir noktada yapılması planlanıyor. Cihazın doğası gereği, satışa çıkmadan ve çeşitli hayati istatistikleri izlemeye başlamadan önce çeşitli yasal engelleri aşması gerekecek.

Erken bir 2024 lansmanı Galaxy Ring'i Samsung Galaxy S24 ile benzer bir takvime koyacak ve bu nedenle Samsung'un 2023 rutinini takip etmesi durumunda her iki cihazın da aynı anda, belki de Ocak veya Şubat aylarında piyasaya sürülmesi mantıklı olacak.

Peki sizin Samsung'un Galaxy Ring'inden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.