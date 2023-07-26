Samsung Galaxy Unpacked Etkinliği 2023: Canlı Haber (Güncelleniyor)

Samsung’un merakla beklenen Galaxy Unpacked 2023 etkinliği gerçekleşiyor. Samsung, etkinlikte Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, yeni Galaxy Watch 6 serisi ve Galaxy Tab S9’un 5 farklı modeli olmak üzere birçok yeni ürünü kullanıcılarıyla buluşturmayı planlıyor.

Pandemi nedeniyle bir süredir sanal ortamda düzenlenen etkinlik, uzunca sürenin ardından yüz yüze olacak şekilde, Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştiriliyor. Peki etkinlikte hangi ürünler tanıtılıyor?

Samsung Galaxy Fold 5 Tanıtıldı

Qualcomm'un özel olarak tasarladığı Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciden gücünü alan Samsung Galaxy Fold 5, çekirdek ve GPU frekansı konusunda önemli bir artışa sahip.

Çok daha serin ve daha uzun pil ömrüyle gelecek olan serinin yeni üyesi, Galaxy Fold 4'e göre çok daha ince ve çok daha hafif.

7.6 inç boyutuna sahip Dynamic AMOLED 2X panele sahip Galaxy Fold 5, 1812x2179 çözünürlük sunarken 1-120Hz adaptif yenileme hızıyla dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Flip 5 Tanıtıldı

Samsung, Galaxy Fold 5'te olduğu gibi Galaxy Flip 5'te de özel üretim Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemcisini kullanıyor.

12 GB RAM'e sahip Galaxy Fold 5'e kıyasla 8 GB RAM temel model ile gelen Galaxy Flip 5'in depolama kısmında ise 128, 256 ve 512 GB'lık seçenekler bulunacak.

Kapak ekranı 2 kat büyüyen Galaxy Flip 5'in bu kapak ekranı üzerinden artık çok daha fazla işlem yapılabilecek. Ana ekran ise 6.7 inç büyüklükte, Dynamic AMOLED 2X panel ile geliyor.

Samsung Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic Tanıtıldı

Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in yanı sıra aksesuar tarafında da yeni ürünlerini tanıttı.

6. nesil akıllı saatler olan Galaxy Watch 6 serisinin iki üyesi Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic, Exynos W920 işlemciden Exynos W930 işlemciye geçiş yapıyor.

2 GB RAM'e sahip olacak akıllı saatlerin depolama tarafında ise bizleri 16 GB'lık bir depolama karşılıyor. Ayrıca bir önceki serinin ekranı olan 1.4 inç büyüklüğe kıyasla Galaxy Watch 6 serisinin ekranı 1.6 inç büyüklükle dikkat çekiyor.

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