Samsung Galaxy S21 FE 2023 Satışa Çıktı: Snapdragon 888 ve Dahası!

Samsung Galaxy S21 FE modelinin yenilenmiş sürümü piyasaya sürüldü. Bununla beraber Samsung Galaxy S21 FE 2023'ün fiyatı ve özellikleri belli oldu. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üretilen telefon neler sunuyor? Yenilenmiş sürüme dair merak edilen detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S21 FE 2023 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,4 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 888

RAM: 8 GB LPDDR5

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya Kapasitesi: 4500 mAh

Hızlı Şarj: 25W

6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy S21 FE 2023, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde OIS desteğine sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

Samsung Galaxy S21 FE 2023 Fiyatı

5 farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy S21 FE 2023, Hindistan'da yaklaşık 607 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Söz konusu telefon modelinin diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

2022 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy S21 FE modelinin yenilenmiş versiyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.