Samsung Galaxy S21 FE Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Galaxy S20 FE ile önemli satış başarılarına imza atan Samsung, yakın bir dönemde yenilenmiş özelliklerle kutudan çıkması beklenen Galaxy S21 FE modelini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Bazı yeni sızıntılarla birlikte Samsung Galaxy S21 FE çıkış tarihi belli olmuş olabilir.

Galaxy S21 FE Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Küresel çıp sıkıntısı nedeni ile ertelendiği düşünülen Galaxy S21 FE, bazı yeni raporlara göre Ocak 2022 tarihinde tanıtılarak satışa sunulacak. Bu bakımdan Galaxy S22 serisinin de Ocak 2022 tarihinde tanıtılmasını bekliyorduk ancak elimizde üç farklı senaryo bulunuyor:

İlk senaryoya göre Galaxy S21 FE, Ocak 2022 tarihinde tanıtılacağı için Galaxy S22 ailesi şubat ya da mart ayına ertelenecek. İkinci senaryoya göre Galaxy S21 FE farklı etkinliklerde olsa da Galaxy S22 ailesi ile aynı ay içerisinde tanıtılacak. Üçüncü senaryoya göre ise Galaxy S21 FE başka bir isimle (örneğin Galaxy S22 FE) Galaxy S22 ailesine dahil edilecek.

Tabii ki bu konuda hangi senaryonun doğru olduğunu henüz bilemiyoruz ancak her biri kendi içerisinde mantıklı sebeplere sahip. Etkinliğe kalan sürenin daralmaya devam ettiğini göz önüne aldığımızda, ilerleyen dönemlerde daha keskin raporlarla karşılaşmayı bekleyebiliriz.

Galaxy S20 FE Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.5 inç

6.5 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 2.400 x 1.080

2.400 x 1.080 Piksel Yoğunluğu: 407 ppi

407 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass 3

Gorilla Glass 3 Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: Snapdragon 865 / Exynos 990

Snapdragon 865 / Exynos 990 İşlemci Çekirdekleri (Qualcomm): 8 Çekirdek (1x 2.84 GHz A77, 3x 2.40 GHz A77, 4x 1.80 GHz A55)

8 Çekirdek (1x 2.84 GHz A77, 3x 2.40 GHz A77, 4x 1.80 GHz A55) İşlemci Çekirdekleri (Exynos): 8 Çekirdek (2x 2.73 GHz M5, 2x 2.50 GHz A76, 4x 2.00 GHz A55)

8 Çekirdek (2x 2.73 GHz M5, 2x 2.50 GHz A76, 4x 2.00 GHz A55) Grafik İşlemci: Adreno 650 / Mali G77 MP11

Adreno 650 / Mali G77 MP11 Bellek: 6 / 8 GB RAM

6 / 8 GB RAM Bellek Birimi: LPDDR5

LPDDR5 Depolama: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Depolama Birimi: UFS 3.1

UFS 3.1 Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP

12 MP + 12 MP + 8 MP Video Kaydı: 4K 60 FPS

4K 60 FPS Görüntü Sabitleme: OIS + EIS

OIS + EIS Ön Kamera: 32 MP

32 MP Hücresel: LTE (Cat. 19)

LTE (Cat. 19) Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Parmak İzi Sensörü (Ekranda)

Parmak İzi Sensörü (Ekranda) Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 4.500 mAh

4.500 mAh Kablolu Şarj: 25W

25W Kablosuz Şarj: 15W

15W Kablosuz Ters Şarj: 5W

Galaxy S20 FE ile önemli satış başarılarına imza atan Samsung, buradaki en önemli atılımı Exynos 990 işlemcili varyantın ardından Snapdragon 865 işlemcili varyantı pazara sürerek yapmıştı. Kullanıcıların dikkatini çeken Snapdragon 865 işlemcili varyant, kısa sürede milyonlarca satmayı başardı.

Bu bakımdan Galaxy S21 FE modelinin de (yapılan hata anlaşıldı ise) Snapdragon işlemci ile satışa sunulması doğru olacaktır. Ayrıca Galaxy S20 FE modelindeki bazı eksiklikler ve sorunlar da yeni modelle birlikte çözüme kavuşturulabilir gibi gözüküyor.