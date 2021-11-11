Samsung Galaxy S21 FE Exynos 2100 ile Gelebilir!

Samsung önümüzdeki senenin ilk ayında Galaxy S21 FE olarak adlandırılan bütçe odaklı yeni amiral gemisi modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Geekbench üzerinde ortaya çıkan yeni bir listeme ile birlikte Galaxy S21 FE modelinin bazı özellikleri belli olmuş olabilir.

Samsung Galaxy S21 FE Hangi İşlemci ile Gelecek?

Geekbench üzerinde SM-G990E olarak tanımlanan ve Galaxy S21 FE olduğuna inanılan yeni model, Exynos 2100 işlemci ile kutudan çıkıyor. Ayrıca 8 GB RAM ile desteklenen model tek çekirdekte 1.104 puan, çoklu çekirdekte ise 3.220 puan almayı başarıyor.

Samsung geçtiğimiz sene tanıttığı Galaxy S20 FE modelini ilk başta Exynos 990 ile satışa sunmuş, ardından beklenmedik bir kararla Snapdragon 865 ile gelen ikinci bir varyantı tanıtmıştı. Qualcomm tabanlı yonga seti dünyanın dört bir yanında önemli satış başarılarına imza attı.

Şirketin bu süreçten bir ders çıkararak Galaxy S21 FE modelinde de Qualcomm yonga seti kullanmasını beklemek daha doğru olacaktı. Öte taraftan bu sonuçlar umutları bitirmiş değil çünkü modelin Snapdragon 888 ile kutudan çıkan ikincil bir varyanta sahip olacağına yönelik pek çok rapor da bulunuyor.

Ufak bir hatırlatma yapmak gerekirse mevcut raporlar doğrultusunda Galaxy S21 FE modelinin Ocak 2022 tarihinde tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor. Sonraki ay olan Şubat 2022 tarihinde ise Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerinin tanıtılması öngörülüyor.

Peki siz Exynos 2100 iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modelde Exynos 2100 mü yoksa Snapdragon 888 mi kullanılmalı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.