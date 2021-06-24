Samsung Galaxy S22 ve S22+ Kamera Özellikleri Sızdırıldı
Samsung Galaxy S22 ve S22+ kameraları ile ilgili büyük bir iddia ortaya atıldı. Peki, Galaxy S22 serisinin kamera özellikleri nasıl olacak? İşte tüm detaylar!
Samsung Galaxy S22 ve S22+ kamera özelliklerine ilişkin oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Bir Twitter kullanıcısı, yeni Samsung modellerinin kameralarına dair teknik bilgiler paylaştı. Peki, Galaxy S22 serisinin kameraları nasıl olacak? Yaşanan sızıntı ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Samsung Galaxy S22 ve S22+ Kameraları Gün Yüzüne Çıktı
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un üzerinde çalıştığı Galaxy S22 ve S22+ modelleri ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Tron isimli bir Twitter kullanıcısı, Galaxy S22 serisinin hangi kamera özelliklerine sahip olacağını paylaştı.
Tron tarafından ortaya atılan iddiaya göre Galaxy S22 ve S22+ modellerinde üçlü kamera kurulumu yer alacak. Güney Koreli teknoloji devinin yeni modelleri 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak.
En Çok İndirilen Android Beta Sürümü Belli Oldu!
En çok indirilen Android beta sürümü açıklığa kavuştu. Peki, Android'in bu zamana kadar en çok incelenen beta versiyonu hangisi oldu? Bu sürüm dünya genelinde tam olarak ne kadar indirildi? En Çok İndirilen Android Beta Sürümü Hangisi? Dave Burke tarafından bu haftanın ortasında paylaşılan bir tweete göre Android 12 beta, en çok yüklenen Android beta sürümü oldu.
Galaxy S22 serisinde 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı iddia edildi. Cihazların 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kameraya da sahip olacağı belirtildi. Paylaşılan bilgilere göre telefoto kamerada 3x optik yakınlaştırma özelliği bulunacak. Kameraların hangi sensöre sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.
Galaxy S21 ve S21+ modellerinde 64 megapiksel çözünürlüğünde 1,1x optik yakınlaştırma özelliğine sahip telefoto kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor.
Samsung Rainbow R/G Rear Cam— Tron ❂ #MicrosoftEvent (@FrontTron) June 23, 2021
Main 50MP
Ultrawide 12MP
Telephoto 12MP 3x
Take w/ 🧂
~BV
Android 12 Güncellemesi Hangi Samsung Telefonlara Gelecek?
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy S21+
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20 FE
- Samsung Galaxy Note 20
- Samsung Galaxy Note 10+
- Samsung Galaxy Note 10
- Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy S10e
- Samsung Galaxy S10 Lite
- Samsung Galaxy Z Fold 2
- Samsung Galaxy Z Flip
- Samsung Galaxy Fold
- Samsung Galaxy M62
- Samsung Galaxy M51
- Samsung Galaxy M42
- Samsung Galaxy M31
- Samsung Galaxy M31s
- Samsung Galaxy M21
- Samsung Galaxy M21s
- Samsung Galaxy M12
- Samsung Galaxy M02
- Samsung Galaxy A72
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy A52
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A90
- Samsung Galaxy A42
- Samsung Galaxy A41
- Samsung Galaxy A32
- Samsung Galaxy A31
- Samsung Galaxy A21
- Samsung Galaxy A21s
- Samsung Galaxy A12
- Samsung Galaxy A11
- Samsung Galaxy A02
- Samsung Galaxy A01
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