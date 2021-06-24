Samsung Galaxy S22 ve S22+ Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy S22 ve S22+ kamera özelliklerine ilişkin oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Bir Twitter kullanıcısı, yeni Samsung modellerinin kameralarına dair teknik bilgiler paylaştı. Peki, Galaxy S22 serisinin kameraları nasıl olacak? Yaşanan sızıntı ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Samsung Galaxy S22 ve S22+ Kameraları Gün Yüzüne Çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un üzerinde çalıştığı Galaxy S22 ve S22+ modelleri ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Tron isimli bir Twitter kullanıcısı, Galaxy S22 serisinin hangi kamera özelliklerine sahip olacağını paylaştı.

Tron tarafından ortaya atılan iddiaya göre Galaxy S22 ve S22+ modellerinde üçlü kamera kurulumu yer alacak. Güney Koreli teknoloji devinin yeni modelleri 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya sahip olacak.

Galaxy S22 serisinde 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı iddia edildi. Cihazların 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kameraya da sahip olacağı belirtildi. Paylaşılan bilgilere göre telefoto kamerada 3x optik yakınlaştırma özelliği bulunacak. Kameraların hangi sensöre sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.

Galaxy S21 ve S21+ modellerinde 64 megapiksel çözünürlüğünde 1,1x optik yakınlaştırma özelliğine sahip telefoto kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Samsung Rainbow R/G Rear Cam



Main 50MP

Ultrawide 12MP

Telephoto 12MP 3x



Take w/ 🧂



~BV — Tron ❂ #MicrosoftEvent (@FrontTron) June 23, 2021

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