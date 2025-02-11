Samsung'un Efsane Telefonlarına Özel Güncelleme Geldi! Mutlaka Yapın

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yıllra önce piyasaya sürülen üç farklı telefon için özel güncelleme yayınladı. Bu güncelleme çok sayıda güvenlik açığını kapattığından dolayı en kısa sürede yüklenmesi gerekiyor.

Samsung Galaxy S22 Serisi İçin Yeni Güncelleme Sunuldu

Bir dönemin en popüler telefonları arasında yer alan Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra modelleri için OneUI 6.1 tabanlı Şubat 2025 güvenlik güncellemesi yayınlandı.İlk etapta Avrupa'da yer alan kullanıcılar için sunulan bu güncelleme çok yakında daha fazla ülkeye gelecek.

Yeni güncelleme, 34 adet üst düzey, bir adet kritik güvenlik açığını kapatıyor. Söz konusu güncelleme güvenlik açıklarını kapatmanın yanı sıra kullanıcı deneyimini iyileştiriyor ve Samsung Find uygulamasında karşılaşılan problemleri çözüyor.

Galaxy S22 için S901BXXSDEYA1 , Galaxy S22+ için S906BXXSDEYA1 ve Galaxy S22 Ultra için ise S908BXXSDEYA1 sürüm isimleriyle sunulan güncelleme bazı hatalar da düzeltiliyor. Güncelleme yaklaşık olarak 310 MB dosya boyutuna sahip.

Güncellemeyi yapmak için akıllı telefonunuzun ayarlar menüsüne girin. Açılan sayfadan "Yazılım güncellemesi" kategorisini açın ve yeni güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Eğer gelmişse güncelleme işlemini yapın.