Dev teknoloji şirketi Samsung, 9 Şubat 2021’de düzenlediği Unpacked etkinliği ile yeni Galaxy S22 serisini tanıttı. Etkinlikte Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra modelleri büyük ilgi gördü. Samsung, Galaxy S22 serisini 4-13 Mart tarihleri arasında ön siparişe açtı. Cihazların ön siparişe açılmasıyla birlikte serinin Türkiye fiyatları da belli olmuş oldu.

Samsung Galaxy S22 Türkiye Satış Fiyatları Belli Oldu

Ülkemize Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ile gelen Galaxy S22 serisi, Galaxy S21 serisiyle oldukça benzer bir tasarımla kullanıcı karşısına çıkıyor. Boyut ve renk seçenekleri dışında neredeyse birebir aynı görünen Galaxy S22 modelleri, S21 modeline göre daha gelişmiş özellikler sunuyor. Buna ek olarak, Galaxy S22 Ultra modeli artık dahili S-Pen ile birlikte geliyor. Bu da doğal olarak Note serisinin sonunu getirmiş oldu.

Galaxy S22 Serisi Türkiye Fiyatları Ne Kadar?

Samsung Galaxy S22 fiyatı

8 GB RAM – 128 GB Depolama – 14.499 TL

Samsung Galaxy S22+ fiyatı

8 GB RAM – 128 GB Depolama – 18.999 TL

8 GB RAM – 256 GB Depolama – 19.999 TL

Samsung Galaxy S22 Ultra fiyatı

8 GB RAM – 128 GB Depolama – 22.999 TL

12 GB RAM – 256 GB Depolama – 23.999 TL

12 GB RAM – 512 GB Depolama – 24.999 TL

Ön Siparişe Özel Hediyeler

Galaxy S22 serisi için ön siparişe özel hediyeler de bulunuyor. Galaxy S22 ve S22+ modellerine özel Galaxy Buds 2 hediye edilirken, Galaxy S22 Ultra modeliyle birlikte Galaxy Watch 4 akıllı saat hediye ediliyor.

Bununla birlikte tüm modeller için Samsung Care+ ekran koruma sigortası, 6 aylık 100 GB kapasiteli One Drive aboneliği ve 4 aylık YouTube Premium aboneliği verilecek.