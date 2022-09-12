Samsung Galaxy S23 Ekran Boyutu ve Çözünürlüğü Sızdırıldı

Galaxy S23 serisinin çıkışına henüz birkaç ay var ancak söylentilere göre mevcut Galaxy S22 serisinden pek bir şey değişmeyecek. Oldukça güvenilir bir analiste göre Galaxy S23 ile birlikte Samsung yeni seride de aynı ekran boyutu ve ekran çözünürlüğü ile devam edecek.

Ice Universe'e göre Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra, boyutlarını ve temel ekran özelliklerini mevcut Galaxy S22 serisiyle ortak olarak paylaşacak.

Galaxy S22 Serisi Ekran Boyutları ve Çözünürlükleri

Galaxy S22, 6.1 inç FHD ekrana sahipti ve S22 146.0×70.6×7.6 mm ölçülerindeydi. Galaxy S23 de 146.3×70.9×7.6 mm'de biraz daha büyük bir kasada aynı boyutta ekrana sahip olacak. Esasen bu, çok büyük fark olmasa da S23'ün biraz daha geniş ve daha uzun olacağı anlamına geliyor.

Galaxy S22 Plus, 156,4×75.8×7,64 mm gövdeye 6,6 inç FHD ekrana sahipti. Daha küçük telefon gibi gözüken Samsung'un "Plus" modeli de biraz daha uzun ve daha geniş olacak ancak 157,8×76,2×7,6 mm'de biraz daha ince olacak. Yine de ekran boyutu değişmiyor.

Son olarak, Galaxy S22 Ultra, 163.3×77.9×8.9 mm bir tasarımda 6.8 inç QHD ekran sunuyordu. Görünüşe göre Galaxy S23 Ultra, 163.4×78.1×8.9 mm'de neredeyse aynı boyutlara sahip olacak.

Bu, Samsung'un yeni nesil amiral gemisi telefonlarında herhangi bir iyileştirme olmayacağı anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. iPhone 14 serisindeki 2.000 nit en yüksek parlaklık göz önüne alındığında, Samsung'un kendi amiral gemilerinin – ekranlarını Apple ile aynı kaynaktan alan Samsung'un – benzer bir yükseltme alacağı oldukça bariz.

Ancak genel olarak bakıldığında Galaxy S23 serisi nispeten daha az yükseltmelere sahip olacak gibi görünüyor. Önceki raporlar, bu yeni telefonların tasarımının da hiç değişmeyeceğini ve kamera gibi unsurların da çoğunlukla değişmeden bırakılmasının beklendiğini iddia ediyordu ancak Samsung'un Qualcomm ile yeni bir ortaklık kapsamında çoğu bölgede Snapdragon işlemcilerini kullanması bekleniyor.