One UI 6.1.1 Güncellemesi Sevilen Samsung Modeli İçin Yayında!

Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesinin dağıtımına başladı. Güney Koreli üretici son olarak orta-üst segment bir modeli için yeni sürümü kullanıma sundu. Peki, One UI 6.1.1 güncellemesini alan Samsung modeli hangisi? İşte ayrıntılar!

Samsung Galaxy S23 FE İçin One UI 6.1.1 Güncellemesi Yayında

One UI 6.1.1 güncellemesini alan bir diğer Samsung modeli Galaxy S23 FE oldu. S711NKSU3BXH7 yapı numarasına sahip yeni sürüm 2.34 GB boyutlarında ve birçok güvenlik açığını gideren Eylül 2024 yamasını beraberinde getiriyor.

Galaxy S23 FE için One UI 6.1.1. güncellemesinin ilk etapta Güney Kore'de kullanıma açıldığı ve ilerleyen dönemlerde ise diğer ülkelere geleceği belirtiliyor. Son olarak, yamayı cihazınıza yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli.

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