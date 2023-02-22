Samsung Galaxy S23 FE Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S23 FE modelinin bazı özellikleri sızdırıldı. Peki, yakında piyasaya sürülmeye hazırlanan Galaxy S23 FE isimli yeni akıllı telefon modeli hangi donanım bileşenlerine sahip olacak? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra olmak üzere üç farklı bir modelden oluşan seriyi 1 Şubat 2023 tarihinde Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtmıştı fakat etkinlikte Galaxy S23 FE ile ilgili bilgi paylaşılmamıştı.

Galaxy S23 FE modeline dair oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda söz konusu telefonun bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Bu sızıntı, Samsung'un FE serisinden vazgeçmediğini gözler önüne serdi.

Samsung Galaxy S23 FE Özellikleri Neler?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

OreXDA'ya göre Samsung Galaxy S23 FE isimli yeni akıllı telefon modelinde Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi yer alacak. Snapdragon 8 Gen 2 yerine Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinin kullanılması, telefonun diğer Galaxy S23 modellerine kıyasla biraz daha düşük bir fiyatla satışa sunulmasını sağlayabilir.

AMOLED ekran teknolojisine sahip olacağı belirtilen Galaxy S23 FE modelinin 120Hz yenileme hızı sunacağı ileri sürüldü. Elbette bunlar tamamen bir iddiadan ibaret. Bu nedenden ötürü Galaxy S23 FE farklı donanımla beraber gelebilir veya piyasaya sürülmeyebilir.