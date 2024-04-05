Samsung, Google'ı Suçluyor: Galaxy S23 Serisindeki Sorunlar Bitmek Bilmiyor!

Geçtiğimiz hafta Samsung Galaxy S23 serisi One UI 6.1 güncellemesi almıştı. Bu güncelemenin sunulması sonrasında birçok kullanıcı sorun yaşamaya başladığını bildirdi.

Bu sorunlar arasında kullanıcıları en çok sinirlendiren parmak izi tarayıcısında yaşanan dokunmatik ekran sorunu oldu. Bununla birlikte güncellemeyle birlikte daha yavaş şarj hızı ve aşırı ısınma sorunları da yaşanmaya başladı.

Samsung, Google'ı Neden Suçluyor?

Samsung Galaxy S23 serisini kullanan kişiler yaşadıkları sorunu bildirdikten sonra şirket Google'ı suçlamaya başladı. Özellikle dokunmatik ekran sorununun yaşanmasının Google kaynaklı olduğu iddia ediliyor.

Dokunmatik ekranın girişinin doğru şekilde çalışmamasının Google'ın Keşfet uygulaması olduğu öne sürüldü. Samsung'un bu suçlaması karşılıksız kalmadı. Google, bu konudaki hatasını kabul etti ve kalıcı bir çözüm için çalışmaya başladıklarını bildirdi.

Sorundan eklenen Galaxy S23 kullanıcıları şu an Google'ın sunduğu güncellemeyi aktifleştirdiklerinde geçici bir düzeltmeye sahip olabilirler. Keşfet'in son sürümüne geçiş yapmış olanlar uygulama verileri temizledikten sonra telefonu yeniden başlatmalı.

Bu işlemin yapılmasından sonra parmak izi tanıma sorununun da çözüleceği söyleniyor. Ancak bu şu an için geçici bir çözüm olarak sunuluyor. Her kullanıcıda işe yarama garantisi de verilmiyor. Kalıcı çözümün ne zaman geleceğine ne yazık ki bilinmiyor.