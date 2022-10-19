Samsung Galaxy S23'ün Teknik Özellik Sayfası Sızdırıldı

Samsung, muhtemelen 2023'ün başında Galaxy S23 serisini piyasaya sürecek. Serinin üç cihaza sahip olması bekleniyor. Bunlar Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra olarak isimlendirilecek. Bu cihazlarla ilgili birden fazla sızıntı bir süredir internet ortamında dolaşıyor ancak yeni sızıntı standart Galaxy S23 modelin tüm özelliklerini ortaya koyuyor.

Sızıntılarıyla ünlü Yogesh Brar, yaklaşan Samsung amiral gemisindeki yenilikleri ortaya çıkaran bir tweet'te tam özellik listesini paylaştı.

Samsung Galaxy S23 Teknik Özellikleri (Söylenti)

Brar'a göre Samsung Galaxy S23, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.1 inç sAMOLED ekrana sahip olacak. Bunun bir E5 AMOLED paneli mi yoksa bir E6 AMOLED paneli mi olacağı henüz bilinmiyor.

Cihaz, Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile benzer performans sergileyen, Geekbench'te yakın zamanda ortaya çıkan Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacak. Bu nedenle verimlilik ve termaller bölümünde iyileştirmeler olmasını bekleyebiliriz.

Cihazın 12MP ultra geniş lens ve 10MP telefoto lens ile eşleştirilmiş OIS özellikli 50MP ana sensöre sahip olduğu söyleniyor bu da kamera ünitesine çok büyük bir değişiklik görmeyeceğimiz anlamına geliyor. Ön kameranın ise 10MP sensöre sahip olması bekleniyor.

Telefonun ayrıca iki yapılandırma seçeneği ile sunulacağı belirtiliyor. Bunlar 8GB RAM + 128GB depolama ve 8GB RAM + 256GB depolama olacak.

İşletim sistemine geldiğimizde ise Android 13 tabanlı One UI 5 ile karşılaşıyoruz. Pil, mevcut Galaxy S22'den kapasitesine kıyasla hafif bir artış alacak. Telefonun 25W kablolu hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip 3.900mAh pile sahip olacağı söyleniyor. Eklenen 200mAh, son nesle kıyasla o kadar da etkileyici görünmüyor ancak Snapdragon 8 Gen 2'nin verimliliğini çevreleyen söylentilere göre cihazın pil ömründe Galaxy S22'ye göre önemli bir artış olabilir.