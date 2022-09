Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Şarj Hızı Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S23 söylentilerinin çoğu kamera yükseltmelerine odaklanıyor ancak bazı değişiklikler alacağını umduğumuz alanlardan biri de pil ömrü ve şarj hızları. İlki hakkında hâlâ fazla bir şeyimiz olmasa da yeni bir düzenleyici raporu bize ikincisine dair bir bakış atmamızı sağlıyor.

SM-S9180 model numarasına sahip bir cihaz, Çin'in 3C düzenleyici kurumundan geçti. Model numarasının Galaxy S22 Ultra'ya (Çin'de SM-S9080) ne kadar yakın olduğu göz önüne alındığında, söz konusu cihazın Galaxy S23 Ultra olduğundan şüpheleniliyor. Weibo'da sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station da bunu doğruluyor.

S10/S20/S21/S22/S23

Looks like Samsung is going to use 25W for 5 years in a row😄