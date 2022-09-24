Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Şarj Hızı Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S23 söylentilerinin çoğu kamera yükseltmelerine odaklanıyor ancak bazı değişiklikler alacağını umduğumuz alanlardan biri de pil ömrü ve şarj hızları. İlki hakkında hâlâ fazla bir şeyimiz olmasa da yeni bir düzenleyici raporu bize ikincisine dair bir bakış atmamızı sağlıyor.

SM-S9180 model numarasına sahip bir cihaz, Çin'in 3C düzenleyici kurumundan geçti. Model numarasının Galaxy S22 Ultra'ya (Çin'de SM-S9080) ne kadar yakın olduğu göz önüne alındığında, söz konusu cihazın Galaxy S23 Ultra olduğundan şüpheleniliyor. Weibo'da sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station da bunu doğruluyor.

S10/S20/S21/S22/S23

Looks like Samsung is going to use 25W for 5 years in a row😄 — Ice universe (@UniverseIce) September 23, 2022

Samsung Galaxy S23, 25W Şarj Hızıyla Gelebilir

S23 Ultra'nın 25W'lık bir EP-TA800 şarj cihazıyla test edildiği gösterilmiş olsa da Vietnam'da üretilmesinin dışında burada öğrenebileceğimiz pek bir şey yok. Bu, Galaxy S22 Ultra'nın özelliklerine baktığımızda bir düşüş gibi görünebilir ancak Samsung artık şarj cihazlarını amiral gemisi cihazlarıyla eşleştirmediğinden, bunun yalnızca test amacıyla kullanılmış olması muhtemel.

Son yıllarda en iyi Android telefonların çoğunda daha yüksek şarj hızlarının yaygınlaşması göz önüne alındığında, birçok Samsung hayranı şirketin amiral gemisi cihazlarında şarj hızlarını artırmasını istedi. Buna ek olarak Galaxy S22 ile ilgili en büyük şikayetlerimizden biri, pil ömrünün orta düzeyde olması, bu nedenle daha hızlı şarj, en azından onu oldukça sık takma ihtiyacını gidermeye yardımcı olur.

Bununla birlikte pek çok analist Samsung'un en azından standart Galaxy S23 için daha büyük bir pil verebileceğini umuyor.