Samsung Galaxy S23 Ultra Tasarımı Sızdırıldı!

Gerçekleşen bir sızıntıyla beraber Samsung Galaxy S23 Ultra tasarımı belli oldu. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından çok yakında tanıtılacak olan yeni akıllı telefon modeli nasıl bir görünüme sahip? Konuya dair detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S23 Ultra Tasarımı Ortaya Çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 1 Şubat 2023 tarihinde Galaxy Unpacked isimli etkinlikte Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşan yeni Galaxy S serisini tanıtacak.

Etkinlik için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken oldukça önemli bir gelişme yaşandı. NieuweMobile'daki habere göre Galaxy S23 Ultra modelinin basın görselleri gün yüzüne çıktı.

Sızdırılan görseller, Samsung'un yeni akıllı telefon modelini her açıdan görmemize imkân tanıyor ve böylelikle söz konusu cihazın nasıl bir görünüme sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Görsellere baktığımızda telefonda yerleşik bir S Pen bulunduğunu görüyoruz.

Samsung Galaxy S23 Ultra isimli akıllı telefon modelinin 200 megapiksel kameraya sahip ilk Galaxy telefonu olduğu iddia ediliyor. Ayrıca otomatik odaklama ile ilgili sorunların tamamen çözüldüğü ve telefonun daha keskin çekimler için iyileştirilmiş stabilizasyona sahip olduğu ileri sürülüyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından önümüzdeki ay tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon modelinin tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.