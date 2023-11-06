Samsung Galaxy S24, Aboneliğe Dayalı Yapay Zeka Özellikleri İçerebilir!
Yeni bir sızıntı, Samsung'un Galaxy S24 serisindeki yapay zekâ özelliklerini aboneliğe dayalı şekilde sunmayı planladığını ortaya koyuyor. İşte detaylar!
Üretken yapay zekâ artık büyük şirketlerin göz bebeği konumunda ve önümüzdeki yıl çıkacak bir dizi cihazla birlikte Galaxy S24'te de bu üretken yapay zekâ yer alacak.
Ancak buradaki önemli nokta, Samsung'un Galaxy S24 ve diğer cihazlarda üretken yapay zekâ ile sağlayacağı özellikler için ücret talep edeceği söyleniyor.
Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 gibi yeni işlemcilerin cihaz üzerinde yapay zekâ tabanlı özellikler sunacağını biliyoruz ancak işlevsellik ve çalışma modeli söz konusu olduğunda, işler hâlâ biraz kafa karıştırıcı. Samsung bu işlemcilerle birlikte ücretlendirmeye dayalı nasıl özellikler sunacak?
Samsung Galaxy S24 Serisi 'Ücretli Yapay Zeka Aboneliği' ile Gelebilir
X'te Tech_Reve isimli Samsung analisti yapmış olduğu paylaşımda Samsung'un Galaxy S24 serisinde sunacağı yapay zekâ özelliklerini nasıl abonelik tabanlı bir sistemle kullanıcılara sunabileceği konusunda araştırmalar yapmaya başladığı belirtiliyor.
Şimdilik bu paylaşım dışında bilinen bir detay yok ancak üretken yapay zekâ daha yeni yeni cihazlardaki yerini almaya başlarken, Samsung gibi büyük firmaların bu tarz hamleleri bütün sektöre öncülük edecek gibi görünüyor.
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Samsung Galaxy S24 serisi hakkında son zamanlarda pek çok söylenti duyduk ve serideki telefonların tanıtım süreci de giderek yaklaşıyor.
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