Galaxy Unpacked Etkinliğinin Tarihi Ortaya Çıktı: Galaxy S24 Serisi Geliyor!

Samsung Galaxy S24 serisi hakkında son zamanlarda pek çok söylenti duyduk ve serideki telefonların tanıtım süreci de giderek yaklaşıyor.

Şirket her yıl Ocak aylarında yeni serisini tanıtıyor ve Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'nın yerine geçecek Galaxy S24 serisi modellerin tanıtılacağı tarih bugün ortaya çıktı.

Yeni Galaxy S24 Serisi 17 Ocak'ta Tanıtılacak

Samsung'un yeni Galaxy S24 serisini 17 Ocak'ta düzenlenecek bir etkinlikle duyurmayı planladığını ve hazırlıkların hâlihazırda devam ettiğini iddia eden yeni bir rapor ortaya çıktı. Sızıntı esasında 18 Ocak tarihine işaret ediyor ancak bunun saat farkı nedeniyle olduğunu söylemek gerek.

Samsung bir sonraki Unpacked etkinliğini duyurana kadar tarih hakkında kesin bir şey demek zor olsa da Qualcomm'un yeni işlemcisinin lansmanı da göz önünde bulundurulduğunda Ocak ayı görünüşe göre pek çok lansmana ev sahipliği yapacak.

Elbette Samsung bu lansmanda Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'ya odaklanacak ancak şirketin bize göstereceği tek şey yeni telefonları olmayacak. Söylentiler Samsung'un Galaxy Ring ile fitness yüzüğü pazarına gireceğine işaret etmeye devam ediyor. Henüz çok fazla bilgi mevcut değil ancak beklenti yeni amiral gemisi telefon serisiyle birlikte gelmesi yönünde.

Peki siz Samsung'dan neler görmeyi bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.