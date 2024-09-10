Samsung Galaxy S24 FE Fiyatı Sızdırıldı: Beklenenden Pahalı Olacak!

Samsung'un ilk olarak bu yılın başında tanıttığı Galaxy S24 serisinin yeni modeli Samsung Galaxy S24 FE ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Merakla beklenen telefonun fiyatı sektörel kaynaklar tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Detaylar haberde.

Samsung Galaxy S24 FE, Aynı Özelliklere Rağmen Zamlı Fiyatla Gelecek!

2024'ün başlarında Galaxy S24 serisini resmi olarak satışa sunan Samsung, yakında sevilen seriye ekleyeceği Fan Edition modeli hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Şirkete yakınlığı ile bilinen kaynaklar Galaxy S24 FE olarak bilinen yeni modelin fiyatını ortaya çıkardı. Buna göre yeni telefon, selefi Galaxy S23 FE'ye kıyasla daha pahalı bir fiyatla satışa çıkacak.

İddialara göre yeni cihaz, 699 dolarlık bir etiket değerine sahip olacak. Bu da yeni telefonun Galaxy S23 FE'ye kıyasla 100 dolar daha pahalı olacağı anlamına geliyor. Öte yandan fiyattaki artışa rağmen yeni Galaxy S24 FE modelinde RAM veya depolama alanında herhangi bir yükseltme olmayacağı söyleniyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak yeni telefonun ekim ayında resmen tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...