Samsung Galaxy S24 FE Türkiye'de Satışa Sunuldu: Uygun Fiyata Güçlü Donanım!
Uzun süredir beklenen Samsuıng Galaxy S24 FE Türkiye'de satışa çıktı. Yeni Samsung telefonu rakipsiz fiyatıyla tüm gözleri üzerinde topluyor.
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bugün (27 Eylül 2024) uzun süredir merak içerisinde beklenen Galaxy S24 FE modelini tanıttı. Yapılan tanıtımın ardından kısa süre içerisinde Türkiye dahil pek çok ülkede satışa sunuldu.
Uygun fiyat karşılığında güçlü donanıma sahip olma imkânı sunan Galaxy S24 FE Türkiye'de harika bir seçenek hâline geldi. İşte telefonun özellikleri ve fiyatı!
Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: Full HD+ (2340 x 1080 piksel)
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Exynos 2400e
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- Depolama: 128 GB, 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP geniş (OIS), 12 MP ultra geniş, 8 MP telefoto (3x)
- Ön Kamera: 10 MP (f/2.4)
- Batarya Kapasitesi: 4.700 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
- Kablosuz Şarj: 15W
- Yazılım: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1
- Renk Seçenekleri: Mavi, Grafit, Gri, Mint, Sarı
- Boyut: 77,3 x 162,0 x 8,0 mm
- Ağırlık: 213 gram
Telefonda Exynos 2400e işlemcisi mevcut. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.1 GHz ARM Cortex-X4, 2x 2.9 GHz ARM Cortex-A720, 3x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Samsung Xclipse 940 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Samsung Galaxy S24 FE Türkiye Fiyatı
Samsung Galaxy S24 FE modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 28 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Samsung Galaxy S25 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde Samsung Galaxy S25 serisi özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte yeni amiral gemisi telefonlar!
Galaxy S24 FE'nin ücreti ve donanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.