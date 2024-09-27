Samsung Galaxy S24 FE Türkiye'de Satışa Sunuldu: Uygun Fiyata Güçlü Donanım!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bugün (27 Eylül 2024) uzun süredir merak içerisinde beklenen Galaxy S24 FE modelini tanıttı. Yapılan tanıtımın ardından kısa süre içerisinde Türkiye dahil pek çok ülkede satışa sunuldu.

Uygun fiyat karşılığında güçlü donanıma sahip olma imkânı sunan Galaxy S24 FE Türkiye'de harika bir seçenek hâline geldi. İşte telefonun özellikleri ve fiyatı!

Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : Full HD+ (2340 x 1080 piksel)

: Full HD+ (2340 x 1080 piksel) Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Exynos 2400e

: Exynos 2400e RAM : 8 GB LPDDR5X

: 8 GB LPDDR5X Depolama : 128 GB, 256 GB

: 128 GB, 256 GB Arka Kamera : 50 MP geniş (OIS), 12 MP ultra geniş, 8 MP telefoto (3x)

: 50 MP geniş (OIS), 12 MP ultra geniş, 8 MP telefoto (3x) Ön Kamera : 10 MP (f/2.4)

: 10 MP (f/2.4) Batarya Kapasitesi : 4.700 mAh

: 4.700 mAh Hızlı Şarj : 25W

: 25W Kablosuz Şarj : 15W

: 15W Yazılım : Android 14 tabanlı One UI 6.1.1

: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 Renk Seçenekleri : Mavi, Grafit, Gri, Mint, Sarı

: Mavi, Grafit, Gri, Mint, Sarı Boyut : 77,3 x 162,0 x 8,0 mm

: 77,3 x 162,0 x 8,0 mm Ağırlık: 213 gram

Telefonda Exynos 2400e işlemcisi mevcut. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.1 GHz ARM Cortex-X4, 2x 2.9 GHz ARM Cortex-A720, 3x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Samsung Xclipse 940 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Samsung Galaxy S24 FE Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy S24 FE modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 28 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

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