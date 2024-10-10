Samsung Galaxy S25 Serisi Kanlı Canlı Görüntülendi: Tasarımda Değişiklik!

Samsung Galaxy S25 serisi, geçtiğimiz yılın ocak ayında satışa sunulan Samsung Galaxy S24 serisinin ardından büyük bir merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı. Yeni Galaxy S serisine dair önemli bir gelişme yaşandı. Serideki telefonlar kanlı canlı görüntülendi.

Samsung Galaxy S25 Serisinin Tasarımı Nasıl Görünüyor?

Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra olmak üzere üç farklı model ile gelecek yeni telefon serisinin tasarımı sızdırıldı. Ice Universe tarafından paylaşılan fotoğraf, söz konusu modellerin ön yüzeyinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Ortaya çıkan görüntüye baktığımızda yeni telefonların ince çerçevelere sahip olacağını görüyoruz. Galaxy S25 Ultra'nın Galaxy S24 Ultra'dan 0,2 mm daha ince çerçevelere sahip olacağı iddia ediliyor.

Daha önce ortaya çıkan render ve maket görsellerde Galaxy S25 Ultra, yuvarlatılmış köşeler içeriyordu. Telefon yeni görüntüde de aynı tasarıma sahip. Bu da telefonun yuvarlatılmış köşeler ile gelme ihtimalini önemli ölçüde artırdı.

Yeni tasarım, daha iyi bir kullanım deneyimi elde edilmesine yardım edecektir. Serinin önceki modelinin keskin köşelere sahip olduğunu da belirtelim.

Galaxy S25 serisinin tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.