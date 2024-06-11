Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy S24 Bekleyenleri Üzecek Gelişme!

Samsung, bir süredir amiral gemisi Galaxy S ailesine uygun fiyatlı bir alternatif olarak Galaxy FE serisini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Güney Koreli üretici çok yakında seriyi Galaxy S24 FE ile yenilemeye hazırlanırken, son gelen raporlar bazı kullanıcıların canını sıkacak cinsten.

Şirkete yakın kaynaklar yaklaşan Galaxy S24 FE modelinin kilit özelliklerini gözler önüne serdi. Bu sayede kullanıcılar akıllı telefondan neler beklemesi gerektiğine kritik dair detaylar alırken, bazı noktalarda ise maalesef hayal kırıklığına uğradılar.

Samsung Galaxy S24 FE Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı

Galaxy S24 FE, geçen yılın sonunda çıkış yapan selefi Galaxy S23 FE ile aynı ana kameraya sahip olacak. Şu an için diğer iki sensörün çözünürlükleri ve türleri belli olmasa da akıllı telefonun en azından kamera tarafında ciddi yenilikler sunması pek de mümkün görünmüyor.

Bilindiği üzere Galaxy S23 FE modelinde 50 Megapiksel 1,0μm pikselli ve 1/1,57" boyutlarında bir ana kamera mevcut. Söylentiler gerçeği yansıtıyorsa yaklaşan modelin bu özelliklere sahip bir sensörle kullanıcıların karşısına çıkması kuvvetle muhtemel.

Galaxy S24 FE SM-S721 model numarasına ve R12 kod adına sahip olacak. Şu an için kesin tanıtım tarihi belli olmasa da bu yılın sonlarına doğru vitrine çıkması bekleniyor.