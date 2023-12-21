Samsung Galaxy S24 Pazarlama Materyali Ortaya Çıktı: Dörtlü Telefoto Yalan Olabilir!

Bugün, Galaxy S24 serisine yönelik bir dizi sızıntı ortaya çıktı. Önce gün içerisinde yeni amiral gemisi serisinin lansman tarihini öğrendik, şimdi de telefona dair pek çok detay daha ortaya çıktı.

Normal şartlarda Samsung'un Ultra modelinin 2x, 3x, 5x ve 10x zoom'dan bahsedilen bir "dörtlü telefoto" sistemi sunacağı açıklanmıştı ancak ortaya çıkan her üç cihaz arasındaki teknik özellik karşılaştırmasını detaylandıran bir pazarlama materyali, Galaxy S24 Ultra'nın beklendiği gibi dörtlü telefoto kamera sistemine sahip olmadığını gösteriyor.

Galaxy S24 Ultra Dörtlü Telefoto Kamera ile Gelmiyor Olabilir

Eğer bu pazarlama materyalı doğruysa, Samsung'un 10x yakınlaştırma elde etmek için 5x kameradan kırpma ve hibrit yakınlaştırma kullandığı tahmin ediliyor. Yani esasında "dörtlü telefoto" dendiğinde doğal 2x, 3x, 5x ve 10x yakınlaştırma elde ettiğinizi düşünmeniz isteniyor ancak durum böyle değil.

Ortaya çıkan materyaldeher üç telefonun da Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye, IP68 derecesine, 2.600 nit en yüksek ekran parlaklığına, 8K kayda ve "akıllı klavye" ve dinamik kilit ekranı gibi yazılım özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor.

Galaxy S24 Ultra'nın titanyum tasarım, 6.8 inç QHD+ ekran, 12 GB RAM, 256 GB veya 512 GB depolama alanı, 30 dakikada %65'e ulaşabilen 5,000 mAh pil ve 200MP ana kamera sunacağı söyleniyor.

Şimdilik yeni amiral gemisi serisine dair bildiklerimiz bu şekilde ancak lansman tarihi oldukça yakın, bu nedenle yakında çok daha fazla detay duymayı bekliyoruz.